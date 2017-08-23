أعلن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى عن اعتماد الوزارة ٧٤٦٦ وظيفة تعليمية، بالإضافة إلى ١٢٠٠ وظيفة معلمة رياض أطفال.
وأضاف الوزير العيسى، في تصريح له اليوم (الأربعاء)، أنه تم كذلك اعتماد تصحيح مستوى ٥٠٠٠ معلمة تم تعيينهن العام الماضي، وذلك بعد موافقة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان.
وأكد الوزير أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل مواعيد التقديم على الوظائف التعليمية غداً الخميس، وذلك بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية.وفق “أخبار 24”.
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