ذكرت شرطة منطقة مكة المكرمة أنها قامت بإخلاء سبيل المراهق الذي قام بأداء رقصة “الماكارينا” أمام إحدى الإشارات المرورية في جدة.
وأوضحت شرطة المنطقة أنه بعد مباشرة جهة الاختصاص بشرطة محافظة جدة المعالجة الفنية لمقطع الفيديو المتداول تبين أنه نشر منذ عام.
وأضافت أنه وبعد تحديد هوية الشاب، اتضح أنه مقيم نظامي من جنسية عربية يبلغ من العمر ١٤ عاماً وأحضر مع والده وأخذ التعهد على والده بالمحافظة على ابنه واحترام الذوق العام، وأخلي سبيله فوراً وحفظت الدعوى.
وكانت شرطة المنطقة قد أعلنت أمس الثلاثاء ضبط المراهق لسماع أقواله تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة قبل أن تعلن اليوم عن إخلاء سبيله.وفق “أخبار 24”.
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