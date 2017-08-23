كشف مسؤول في نادي الاتحاد عن صدور قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بإيقاف اللاعب سعيد المولد لمدة 6 أشهر وتغريمه إلى جانب نادي فارنزي البرتغالي الذي ارتدى قميصه بعد توقيعه للاتحاد مبلغاً مالياً كبيراً، لافتاً إلى أن القضية تحولت إلى غرفة فض المنازعات في الفيفا.
من جانبه، نفى سعيد المولد خبر إيقافه على خلفية الشكوى التي رفعها الاتحاد ضده بعد توقيعه لقطبي جدة، مؤكداً وفقاً لـ “عين اليوم” بأن هذا الخبر مجرد كذبة ولم يصله شيء عن إيقافه.
وأوضح المولد أن مَن يتمنى إيقافه لا يفقه في القانون الدولي، فكيف يسمح بإيقافه وسط الموسم، مبيناً أن القانون يتيح إيقاف اللاعب قبل انطلاق الموسم لإتاحة الفرصة للنادي لتوفير البديل، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر من داخل النادي الأهلي عدم وصول أي قرار بخصوص إيقاف اللاعب، مشيرة إلى أنه لو صدر قرار مثل هذا فسيكون هناك مجال للاستئناف.
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