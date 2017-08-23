اتفق نادي التعاون مع نظيره النصر على كسب خدمات عبدالرحمن الدوسري لاعب الوسط الأصفر لمدة موسم، بعد أن بقي بعيداً عن حسابات البرازيلي ريكاردو جوميز مدرب نادي النصر.
وتأمل إدارة التعاون من خلال التعاقد مع الدوسري إلى تأمين منطقة المحور الذي يوجد فيه أساسياً ريان الموسى بعد رحيل عبد الرحمن البركة إلى نادي الفيحاء، والبرازيلي ساندرو مانويل إلى الفتح.
يشار إلى أن النصر رفض في وقت سابق التنازل عن الدوسري لمصلحة التعاون.وفق “الرياضية”.
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