كشفت مصادر حجم إصابة لاعب فريق الأهلي عمر السومة، التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام بيرسيبوليس الإيراني أمس (الثلاثاء)، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، موضحة موقفه من مباراة الإياب.
وأكدت المصادر وفقاً لصحيفة “هاتريك”، أن إصابة اللاعب السوري ليست خطيرة، وسيمكنه المشاركة في مباراة الإياب التي ستقام في العاصمة الإماراتية أبو ظبي في الـ 12 من شهر سبتمبر المقبل.
وكان عمر السومة قد طلب من مدربه تبديله في منتصف الشوط الثاني؛ إثر شعوره بآلام، بعد تعرضه لشد بسيط في عضلة الفخذ الأيمن، في اللقاء الذي انتهى بتعادل الفريقين إيجابياً بهدفين لكل منهما.
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