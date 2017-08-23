أعرب الأوكراني سيرجي ريبروف، المدير الفني لفريق الأهلي، عن رضاه بنتيجة التعادل التي حققها أمام بيرسبوليس الإيراني، مساء الثلاثاء.
وتعادل الأهلي مع مضيفه بيرسبوليس بهدفين لكل منهما، في ذهاب ربع نهائي أبطال آسيا، وتقام مباراة الإياب 12 سبتمبر المقبل بالإمارات.
وقال ريبروف في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة، إن لاعبي الأهلي قدموا أداءً جيداً، وسيطرت عليهم رغبة قوية لتحقيق الفوز، إلا أن بعض الأخطاء البسيطة منحت الفريق المنافس هدفين.
وأكد المدرب الأوكراني أن فريقه خاض مباراة صعبة، خاصة في الشوط الأول الذي شهد أداء مميز من لاعبي بيرسبوليس رغم تأخرهم في النتيجة، مضيفاً: “المباراة تختلف عن المباريات التي خضناها في السابق”.
من جانبه قال صالح العمري، لاعب الأهلي، إن فريقه كان الأقرب لحسم نتيجة المباراة لصالحه، لاسيما بعد إضاعة الكثير من الفرص السهلة، مشيراً إلى أنه وزملائه سيعملون على خطف بطاقة التأهل في مباراة الإياب.وفق “أخبار 24”.
واختير العمري كأفضل لاعب في المباراة، بعد ظهوره بمستوً متميز مع الأهلي، الذي يبدو الأقرب للترشح إلى الدور نصف النهائي بالبطولة الآسيوية.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج