صدمة مفاجئة تعرض لها رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي بحسب محللين نفسيين ذكروا لـ”عين اليوم” سبب بثه تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي “سناب شات”، مبينين أنه يرزح تحت حالة نفسية وضغط نفسي عال إثر تلبيته استدعاء من محكمة التنفيذ بجدة، مبينين حاجته إلى الدعم النفسي من إدارته والمقربين منه.
وأوضح المحلل النفسي سلطان القنب أن مشاركة رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي متابعيه عبر برنامج “سناب شات” صورة لتواجده في محكمة التنفيذ بجدة إثر استدعائه في قضية مستحقات غير مدفوعة، كانت نتيجة للصدمة المفاجأة.
وأشار القنب إلى أن الموقف يعتبر جديدا على الحائلي ولم يعتد عليه ما جعله يفقد السيطرة ويدون عبارة: حسبي الله ونعم الوكيل رياضة هي ولا تسحيب محاكم.
بدوره أكد الاستشاري النفسي علي زايري أن ردة فعل رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي طبيعية عندما تم استدعاؤه من قبل محكمة التنفيذ بجدة، مضيفا أن الحائلي لم يكن يتوقع وجود هذا الكم الهائل من القضايا المكلفة حين أتى لرئاسة النادي الجداوي معتقدا أن الأمور في غاية اليسر.
وبيّن زايري أن تصرف الحائلي غير مستغرب بسبب حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه وهي تعبير عن الضغط النفسي العالي الذي يواجهه وهو بحاجة للدعم النفسي وعلى أعضاء إدارته والمقربين منه أن يساعدوه، كما أن عليه توزيع المهام بشكل فعلي واستشارة الخبراء في مجاله قبل اتخاذ أي قرار.وفق “عين اليوم”.
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