تقرر بشكل مؤكد غياب لاعب فريق الأهلي سعيد المولد، عن مباراة فريقه أمام بريسيبوليس الإيراني في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، والتي ستقام بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي؛ بسبب تراكم الإنذارات.
وحصل المولد في مباراة الذهاب أمس (الثلاثاء)، على الإنذار الثالث له في المسابقة، ما ينص على غيابه عن المباراة المقبلة.
يذكر أن مباراة الذهاب انتهت أمس بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، فيما ستقام مباراة الإياب في الـ12 من شهر سبتمبر المقبل.وفق “أخبار 24”.
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