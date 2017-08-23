تمكنت شرطة المنطقة الشرقية اليوم الأربعاء من ضبط المواطن الذي سمح لفتاة ملثمة بقيادة سيارته “اللكزس” على الطريق العام، بعد أن تنكرت في زي رجالي.
وأوضحت شرطة المنطقة أنه بعد فحص الفيديو المتداول للفتاة التي تقود السيارة، تم تحديد موقع التصوير في إحدى محافظات المنطقة الشرقية، حيث تم التعرف على هوية الشخص صاحب المركبة وهو مواطن في الأربعين من عمره.
وقالت إنه لم يمتثل للحضور بعد استدعاءه في بادئ الأمر، إلا أنه بعد تضييق الخناق عليه بادر بتسليم نفسه للشرطة، وتم إحالته وملف القضية لفرع النيابة العامة بالمحافظة.
وكان مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع، أظهر فتاة ملثمة تنكرت في زي رجالي تقود سيارة “جيب لكزس” في طريق عام بمحافظة الخفجي، الأمر الذي استنكره متابعون لمخالفته الأعراف المتبعة بالمملكة.وفق “أخبار 24”.
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