أعرب الحاج الإيراني الثمانيني رضا رمضان الذي تم إنقاذ حياته من قبل فريق طبي بمدينة الملك عبد الله الطبية بمكة المكرمة بعد تعرضه لأزمة قلبية، عن شكره لخادم الحرمين، وللمستشفى وطاقمها الطبي على الخدمات المميزة المقدمة للحجاج.
وأكد الحاج سعادته بالجهود التي تبذل، والمعاملة التي تلقاها خلال إقامته بالمستشفى، منذ إحساسه بالألم وإجراء العملية له على وجه السرعة، مشيرا إلى أن كل الخدمات الطبية والتمريضية تم تقديمها له على أفضل ما يكون، إلى أن تحسنت حالته.
وكان فريق طبي بالمدينة الطبية بمكة أنقذ حياة المسن الإيراني بعد تدخل جراحي سريع لإجراء عملية قسطرة بعد تعرضه لأزمة قلبية أثناء الطواف بالمسجد الحرام.
وفق “أخبار 24”.
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