ذكر المتحدث الأمني لوزارة الداخلية أن وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وجه بالتشديد في منع توزيع الكوبونات الخاصة بالأضاحي والهدي ما عدا الجهات المصرح لها بذلك.
وأضاف المتحدث أن المنع يشمل كذلك جمع الأموال تحت مسمى (سقيا الحاج) ومن يقومون بجمع التبرعات النقدية أو العينية لأي جهة كانت وبأية وسيلة إعلانية، أو استخدام الأجهزة الالكترونية المتنقلة (شبكة نقاط البيع) أو إقامة أية أكشاك أو مكاتب لجمع التبرعات دون الحصول على موافقة رسمية من الجهات المختصة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أو وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
وأضاف المتحدث أن التوجيهات صدرت بناء على الأمر السامي القاضي بالتأكيد على التقيد بالإجراءات والأنظمة والأوامر القاضية بمنع جمع التبرعات بواسطة أفراد أو جهات دون الحصول على موافقة الجهات الرسمية، ومحاسبة المخالفين.
وأكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه سيتم محاسبة المخالفين وفق الأنظمة المرعيّة بالمملكة ومنها نظام مكافحة الإرهاب وتمويله، بالإضافة الى إبعاد أي وافد يثبت تورطه في ذلك.وفق “أخبار 24”.
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