قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت أمس “الثلاثاء” تعديل اسم (المؤسسة العامة للموانئ) ليكون (الهيئة العامة للموانئ)، كما وافق على تنظيمها.
جاء ذلك بعد اطلاع المجلس على ما رفعه وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
من جانبه، قال رئيس الهيئة العامة للموانئ الدكتور نبيل العامودي أن القرار جعل من المؤسسة هيئة عامة مستقلة مالياً وإدارياً، تمارس أعمالها على أسس تجارية.
وأضاف العمودي أن القرار سيسهم بشكل كبير في تعزيز دور الموانئ في دعم مسيرة البناء والتنمية في المملكة، ويخدم رؤية 2030، كما أن التحول يعد خطوة أولى ومهمة لاستكمال برنامج خصخصة الموانئ.
وتشرف الهيئة العامة للموانئ على تسعة موانئ، أربعة منها على الخليج العربي وخمسة على البحر الأحمر، وهي من أولى القطاعات الحكومية التي تعمل بأسلوب التخصيص وفق الإجراءات الخاصة بها.وفق “أخبار 24”.
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