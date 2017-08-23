حددت وزارة الصحة شرطين أساسيين لتصحيح أوضاع موظيفها وهي: أن يكونوا حاصلين على مؤهلات علمية عن طريق الانتساب وهم على رأس العمل، وأن يحصلوا على شهادة تصنيف مهني سارية من هيئة التخصصات الصحية.
وبحسب مصدر بوزارة الصحة، وفقاً لـ”الوطن”، فإن الوزارة حددت 3 تخصصات علمية يحصل عليها الموظف وهو على رأس العمل كي يجري تصحيح أوضاعه، وهي “علم النفس، والاجتماع، والإدارة الصحية”، مبيناً أن تصحيح الأوضاع يستهدف موظفي الوزارة الحاصلين على مؤهلاتهم أثناء العمل ويشغلون وظائف فني أو مساعد صحي.
وأضاف المصدر، أن الوزارة أوقفت توظيف أي موظفين جدد حاصلين على مؤهلاتهم عن طريق الانتساب، واكتفت بتصحيح أوضاع موظفيها الحاصلين على مؤهلاتهم الأكاديمية وهم على رأس العمل.
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