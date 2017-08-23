توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الأربعاء أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق نجران وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك وجازان تشمل السواحل منها.
وأضافت الهيئة أن السماء ستكون غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية ومناطق حائل والقصيم والرياض تمتد إلى الأجزاء الشرقية من مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة وعسير ونجران.وفق “أخبار 24”.
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