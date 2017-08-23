أكد مدير الإدارة العامة للجوازات اللواء سليمان اليحيى، إمكانية إصدار تصاريح مؤقتة تسمح للمقيمين المرتبطين بمصالح في مكة المكرمة كالعمل وغيره، من الدخول إلى مكة أثناء موسم الحج.
وأوضح اليحيى وفقا لصحيفة “مكة”، أن إدارات الجوازات تقدر الظروف الخاصة لأي مقيم في المملكة وتتعاون معه في تحقيق مصالحه التي لا تتعارض مع الأنظمة.
ومن أبرز الفئات التي يحق لها الاستثناء والحصول على التصاريح، المقيمون في مكة غير الصادرة إقامتهم من جوازاتها، والمرتبطون بوالديهم الساكنين في مكة، والمرتبطون بأعمال مؤقتة في مكة خلال موسم الحج، والمراجعون لبعض المستشفيات والمراكز الصحية، والساعون لالتقاء بأقاربهم القادمين للحج، والراغبون في قضاء إجازاتهم مع ذويهم في مكة.
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