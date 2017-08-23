أحالت شرطة محافظة جدة الهنود والباكستانيين الذي اشتبكوا مع بعضهم في مضاربة دامية بالعصي في جدة الأحد الماضي، إلى النيابة العامة، بعد إثارتهم للفوضى وتسببهم في رعب سكان الحي.
وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي القرشي “، أن مركز الكندرة بشرطة جدة، تسلم محضر دوريات الأمن الخاص بضبط 7 آسيويين اشتبكوا في مضاربة جماعية إثر خلاف بينهم، مضيفاً أنه جرى استكمال إجراءات الضبط الجنائي وإحالتهم للنيابة بحكم الاختصاص.
وكان مقطع فيديو قد وثق مضاربة دامية بين عدد من الهنود والباكستانيين، استمرت لمدة طويلة وسط حي الشرفية بجدة، وتسببت في وقوع إصابات بليغة بين المتشاجرين.وفق “أخبار 24”.
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