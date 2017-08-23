أكد مساعد قائد قوات أمن الحج لشؤون المرور اللواء خالد الضبيب، أن الأمن العام وضع خطة مرورية عامة لموسم الحج هذا العام، لافتاً إلى أنه طرأت بعض التغييرات في خطة هذا العام عن الأعوام الماضية؛ بسبب تغيير نمط إسكان الحجاج.
وبيّن الضبيب خلال مؤتمر صحفي بمقر الأمن العام بمشعر منى، أنه جرى تخصيص المسار الجنوبي ومسار القطار لحجاج دول الخليج والدول العربية، كما خصص لحجاج جنوب آسيا طريق 56 “طريق الجوهرة” والطرق الفرعية المجاورة له.
ولفت إلى أنه تم تخصيص طريق 62 “سوق العرب” لحجاج الدول العربية، كما خصص الإسكان لهم على جميع المشاعر الثلاثة لسهولة تنقلهم بالرد والردين الذي أثبت جدواه من خلال التجارب الميدانية.وفق “أخبار 24”.
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مساعد قائد قوات أمن الحج لشؤون المرور:
توضيح مسارات الطرق للحجاج#الحج_عبادة_وسلوك_حضاري#الحج_رسالة_سلام #حج_١٤٣٨pic.twitter.com/yvNr7bPdRI
— إمارة منطقة مكة (@makkahregion) ٢٢ أغسطس، ٢٠١٧
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