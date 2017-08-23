تمكن شاب سعودي من إنارة خيمة في منطقة صحراوية جنوب المملكة بالطاقة البديلة، من خلال تحويل ضوء الشمس إلى كهرباء عبر نصب ألواح طاقة شمسية.
وأوضح الشاب ويدعى علي آل محامض وفقاً لـ”العربية”، أنه استخدم في تجربته أسلاكاً وألواحاً تمتص ضوء الشمس ومحولات للطاقة، إلى جانب بطاريات تساعد في حفظ الطاقة الكهربائية وتشغيلها لمدة يوم كامل.
ولفت إلى أن أجهزة تحويل الطاقة الشمسية إلى كهرباء تغني عن المولد والبنزين، كما لا تتجاوز تكلفتها 6 آلاف ريال، مبيناً أنه التحق ببرنامج “أتألق” ضمن مبادرة “إثراء” من أجل نقل تجربته إلى واقع عملي يستفيد منه آلاف الأشخاص.
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