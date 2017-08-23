كشفت وزارة التعليم عن أبرز ملامح التقويم الدراسي للسنوات الخمس المقبلة، والذي وافق عليه مجلس الوزراء برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان في جلسته أمس (الثلاثاء).
وبيّنت الوزارة أن الاختبارات النهائية في العامین الدراسيين المقبلین ستكون قبل شھر رمضان المبارك، كما ستكون في الأعوام الثلاثة التي تليها بعد عيد الفطر، على أن تتخلل تلك الأعوام الثلاثة فترة دراسة في شهر رمضان تتراوح مدتها بين 14 إلى 20 يوماً.
وأوضحت أن الفصل الدراسي في العامين المقبلين سيكون 15 أسبوعاً، فيما سيبلغ في الأعوام الدراسية الثلاثة التي تليها 16 أسبوعاً، لافتةً إلى أن الإجازة بين الفصلين في العامين الدراسيين المقبلين ستكون أسبوعاً واحداً، على أن ترتفع إلى أسبوعين في الأعوام الثلاثة التي تعقبها.
وأشارت إلى أن عدد أيام الإجازات خلال العامين الدراسيين المقبلين سيكون 10 أيام، فيما ستتراوح خلال سنوات الدراسة الثلاث التي تليها بين 33 إلى 40 يوماً.وفق “أخبار 24”.
التقويم الدراسي للسنوات الخمس المقبلة
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