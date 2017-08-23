عقد قادة مجموعة جنوب شرق آسيا صباح لقاء بالدكتور عبدالله بن عمر بن جحلان ومدير الشؤون الادارية لإدارة التفويج بوزارة الحج القائد الكشفي الاستاذ محمد محراب بحضور قائد المجموعة أ.عبدالله البصراوي وذلك بخيمة الضيافة بمعسكر العزيزية بمكة .
بدأ اللقاء بكلمات للدكتور بن جحلان عبّر فيها عن سعادته بمشاركة قادة الكشافة بهذه المناسبة العظيمة وهي خدمة ضيوف الرحمن ، ووجه بعض الملاحظات التي يجب مراعاتها أثناء العمل بالتفويج ، وشدد على أن أمن هذا الوطن في بالمركز الاول ثم يأتي كل شيء بعده .
الاستاذ محراب والذي نقل ترحيب وسعادة مكاتب جنوب شرق اسيا الذين يتعاونون لأول مرة يتعاونون مع الكشافة ، كما أوضح عدة مواضيع هامة منها : أن التفويج لايوجد فيه اجتهادات ولا عواطف بل التزام فقط ، كما أنه يوجد رصد دقيق لكافة المشاعر المقدسة ، والاهتمام بأمن المشاعر والابلاغ عن اي شيء غير آمن . مشددا على أهكية تواجد القائد الكشفي في المكاتب لأن ذلك يضمن التزام المكاتب بالنظام . وأهمية الهدوء وامتصاص الموقف لأننا في خدمة الحجاج .
ختم “محراب” حديثه بأهمية التعاون بين أفراد الكشافة قادة وجوالة وكشافة للوصول الأكبر وهو إنجاح الحج .
كما فتح المجال لطرح الاسئلة أجاب عنها الدكتور بن جحلان والاستاذ محراب ، والتقطت الصور الجماعية عقب ذلك .
تشرف القادة بزيارة قائد عام معسكرات الخدمة العامة الدكتور صالح بن رجاء الحربي ، والذي تحدث عن أهمية المشاركة في هذه الأيام الفاضلة ، وما وصلت إليه الكشافة السعودية من سمعة استمرت لسنوات طويلة سلمها قادة لنا وسنسلمها لمن بعدنا ليستمر العطاء .
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