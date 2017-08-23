نشرت دارة الملك عبدالعزيز، اليوم (الثلاثاء)، صورة تجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ونائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان في أحد مواسم الحج الماضية.
وظهر خادم الحرمين الشريفين ونائبه في الصورة وهما يرتديان ملابس الإحرام ويجلسان في أحد المخيمات، وأوضحت الدارة أن الصورة التُقطت قبل 19 عاماً في موسم حج عام 1419هـ.
وأكدت الدارة أنها ستستمر في نشر الصور التاريخية للحج خلال الأيام القادمة، مشيرة إلى أن الصور ستمثل توثيقاً لموسم الحج وللحجاج في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.وفق “أخبار 24”.
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