ترأس نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في جدة اليوم (الثلاثاء)، أول جلسة يعقدها مجلس الوزراء بعد تغيير موعد انعقاده الأسبوعي، بعد موافقة المقام السامي قبل اسبوعين على نقل موعد انعقاد للجلسة إلى يوم الثلاثاء بدلا من يوم الاثنين.
وقد وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم على إقرار التقويم الدراسي للأعوام الخمسة القادمة، من عام ( 1438 / 1439هـ ) حتى عام (1443هـ) .
كما وافق المجلس على تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الصيني لتوقيع مذكرة تفاهم بين المملكة والصين حول إنشاء الصندوق الاستثماري السعودي الصيني المشترك، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما وافق المجلس على أن تتحمل الدولة رسوم تأشيرات الدخول لأعضاء اللجان التابعة لمكاتب شؤون الحجاج ومنظمي قدوم الحجاج لموسم الحج في عام 1438هـ، الذين لم يصلوا بعد إلى المملكة، والموافقة على أن تتحمل الدولة مبلغ (ألف ريال) من رسوم تأشيرة الدخول للعمالة الموسمية لحج هذا العام 1438هـ.وفق “أخبار 24”.
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