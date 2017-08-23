عممت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” أمس (الثلاثاء)، قرار تعديل إجازة عيد الأضحى المبارك بجميع إداراتها وفروعها والبنوك والمصارف العامة، لتبدأ بنهاية دوام الثلاثاء المقبل وتنتهي الأربعاء الذي يليه، بحسب بيان لوكيل المحافظ للرقابة، أحمد بن عبدالله آل الشيخ.
وأوضحت “ساما” أن قرار التعميم يفيد ببدء الإجازة بنهاية دوام يوم الثلاثاء 29 أغسطس الجاري، وتستمر حتى الثلاثاء الذي يليه، لتستأنف البنوك أعمالها يوم الأربعاء الموافق 6 سبتمبر 2017.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج