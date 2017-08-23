قال رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى، عبدالعزيز العيسى، أمس (الثلاثاء)، إن اللجنة انتهت من دراسة مشروع مكافحة العنصرية وبث الكراهية.
وأكد أن مشروع نظام مكافحة العنصرية وبث الكراهية سيعرض خلال الفترة القريبة المقبلة على جدول أعمال المجلس، لافتاً إلى أن المشروع تولى إعداده عدد من أعضاء اللجنة.
وأضاف العيسى أن مشروع النظام ينطلق من النظام الأساسي للحكم، مشيراً إلى أن معدي المشروع حرصوا على التأني في دراسته؛ لما له من انعكاسات على سلامة المجتمع والاستقرار الوطني.وفق “أخبار 24”.
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