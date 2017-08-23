واصل الفريق الأول بنادي الشعلة لكرة القدم تمارينه اليومية على فترتين صباحية ومسائية بقيادة المدير الفني التونسي فريد بلقاسم في معسكره الإعدادي لدوري الدرجة الأولى للمحترفين المقام في مدينة الإسكندرية المصرية في فندق راديسون بلو حيث تركزت التدريبات الصباحية على رفع المعدل اللياقي لجميع اللاعبين بينما المسائية على تطبيق الجمل التكتيكية
وعلى صعيد آخر وقع اللاعب المغربي أنس عزيم عقده الإحترافي بحضور رئيس النادي فهد بن عبدالله الطفيل ونائب المدير العام لفندق راديسون بلو الاستاذ محمد فؤاد ومدير العلاقات العامة الاستاذ مجدي حسن والمشرف العام لكرة القدم محمد المطرفي ومدير الكرة سلمان الرميلي وإداري الفريق محمد الغامدي وعضو الشرف هيثم السليطي في مقر معسكر الفريق المقام في الإسكندرية حيث سبق للمغربي عزيم أن مثل فرق الوداد الفاسي والنهضة البركانية والجيش المغربي .
من جهة أخرى قدم رئيس نادي الشعلة فهد بن عبدالله الطفيل شكره وتقديره لإدارة فندق راديسون بلو مقر بعثة الفريق الأول لكرة القدم ممثلة بنائب المدير العام الأستاذ محمد فؤاد ومدير العلاقات العامة الأستاذ مجدي حسن على حسن الضيافة والإستقبال لبعثة الفريق وتذليل جميع المعوقات والصعوبات خلال المعسكر .
وعن معكسر الفريق المقام في فندق راديسون بلو بالإسكندرية وإستقطابات الفريق للموسم القادم تحدث رئيس نادي الشعلة فهد بن عبدالله الطفيل بأن الإدارة قامت بتجديد الثقة مع المدرب التونسي فريد بلقاسم والجهاز الفني وإبرام عدد من الصفقات المميزة من محليين و أجانب التي ستساهم بمشئية الله في إرضاء جماهير فخر الخرج والمنافسة على الصعود إلى دوري جميل وعن سير المعسكر تحدث بأن ماشاهده من اللاعبين خلال الإيام الماضية من حرص وتفاعل ستثمر نتائجه خلال الدوري .
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