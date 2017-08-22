أكد محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبد الله الشهري، أنه يمكن لسكان المنازل الحصول على أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة ابتداء من اليوم، عبر تقديم طلب إلى شركة الكهرباء، مشيرا إلى أن التوصيل سيكون دون رسوم.
وقال الشهري وفقا لـ”مكة” إن الخدمة ستكون متاحة لكل المدن في المملكة، لافتا إلى أن العميل سيدفع الرسوم فقط دون احتساب أي فاتورة شهرية نظير الكهرباء المستخدمة عبر الألواح الشمسية.
وأوضح أن العميل سيكون لديه عدادان، الأول للشبكة الكهربائية القديمة، والثاني لتنظيم عملية الاستهلاك واحتساب ما تم استهلاكه من الألواح، وكذلك الكمية التي استخدمت من الشبكة.
وأضاف أنه إذا كان انتاج الألواح أعلى أو متساو مع استهلاك العميل فلن يدفع العميل سوى رسوم عداد الشبكة العادية، ويحتسب الفائض الشهري من الانتاج للعميل نهاية كل عام من قبل مزود الخدمة بحسب سعر التكلفة، أما إذا كان استهلاك العميل أعلى من انتاج الالواح فسينتج عنه فاتورة للشبكة العادية مضافاً إليها رسوم العداد.
وكشف عن 8 خطوات يجب على العميل اتباعها لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية فوق منزله وهي:
1- توجه العميل لأحد فروع مزود الخدمة “شركة الكهرباء”.
2- تعبئة نموذج مخصص لهذه الخدمة يتضمن بيانات عن العميل.
3- اختيار العميل لأحد المقاولين المعتمدين لدى مزود الخدمة.
4- الكشف على المبنى من قبل المقاول.
5- العودة لمزود الخدمة وطلب العداد الخاص بالطاقة الشمسية.
6- تركيب الشرائح من قبل المقاول في مبنى العميل.
7- توصيل العداد مع الألواح من قبل المقاول.
8- تشغيل الخدمة.
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