التقى نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان، مع جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي وأحد أهم رجالاته، وجيسون غرينبلات مساعد الرئيس والممثل الخاص بالمفاوضات الدولية، ودينا باول نائبة مستشار الأمن القومي.
وأكد نائب خادم الحرمين الشريفين والمسؤولون الأمريكيون خلال الاجتماع التزامهم بتعزيز العلاقات والتعاون الوثيق، كما وافق الجانبان على دعم توجههما الهادف لتحقيق سلام حقيقي ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين، والعمل على تحقيق أمن واستقرار وازدهار الشرق الأوسط.
كما شدد الجانبان على أولوية قطع كافة أشكال الدعم للإرهابيين والمتطرفين وتنسيق التطوير المستمر للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف، وذلك في حضور الأمير خالد بن سلمان، سفير المملكة لدى الولايات المتحدة.وفق “أخبار 24”.
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