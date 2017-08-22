أعلنت المحكمة العليا اليوم (الثلاثاء) عن ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، بعد تعذر رؤيته أمس الاثنين.
وأوضحت في بيان لها أنه بناء على ذلك يكون غدا الأربعاء غرة شهر ذي الحجة، ووقفة عرفة تكون الخميس 31 أغسطس، والعيد يوم الجمعة 1 سبتمبر.
أعلنت المحكمة العليا اليوم (الثلاثاء) عن ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، بعد تعذر رؤيته أمس الاثنين.
وأوضحت في بيان لها أنه بناء على ذلك يكون غدا الأربعاء غرة شهر ذي الحجة، ووقفة عرفة تكون الخميس 31 أغسطس، والعيد يوم الجمعة 1 سبتمبر.
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