كشف مصدر مطلع تفاصيل جديدة حول أزمة حجاج قطر، بعد رفض السلطات بالدوحة السماح لطائرات الخطوط الجوية السعودية بنقلهم، استجابة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين.
وأوضح المصدر وفقا لصحيفة “الشرق الأوسط”، أن رد الدوحة الرسمي لم يصل إلا بعد 5 ساعات من بيان الخطوط السعودية الذي أعلنت فيه تعذّر إرسال طائراتها لعدم وصول إذن السماح لها بالهبوط في قطر.
وأعرب المصدر عن تعجبه من الرد القطري بضرورة التنسيق مع وزارة الأوقاف القطرية، مشيرا إلى أن ذلك يعد مخالفة لبروتوكولات ما يسمى بطلبات “الرحلات العارضة” كتلك التي تعتزم الخطوط السعودية تسييرها لنقل الحجاج القطريين.
وقال إن طلب الخطوط الجوية العربية السعودية لسلطات الطيران المدني القطرية، يستغرق الرد عليه ساعتين، لكن السلطات بالدوحة ردت بعد 4 أيام، واصفا ما حدث بـ”المماطلة المتعمدة”.
يذكر أن الخطوط السعودية أعلنت أول أمس عن تعذر وصول رحلاتها لنقل الحجاج القطريين بسبب رفض الدوحة السماح للطائرات بالهبوط رغم تقدمها بطلب لذلك، لافتة إلى استعدادها لذلك حال وصول رد إيجابي، مؤكدة أن الكرة الآن في ملعب السلطات القطرية.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج