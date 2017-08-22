شهّرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ووافد هندي لارتكابهما جريمة تستر تجاري في نشاط بيع وتصدير مواد البلاستيك والورق بالمنطقة الشرقية، وغرمتهما 200 ألف ريال.
وذكر المتحدث الرسمي للوزارة عبدالرحمن الحسين، أن المواطن والوافد تورطا في بيع وتصدير مواد البلاستيك والورق لكل من “الهند” و”ماليزيا” و”إندونيسيا”، وتم إيداع 3.7 ملايين ريال في حساب المتستر عليه.
ونشرت الوزارة عبر صفحتها على موقع “تويتر” الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية على المواطن المتستر علي بن جعبر بن مغبش الشهري، والوافد المتستر عليه خواجة نجم الدين فاروق، والذي قضى بغرامة 200 ألف ريال، وإغلاق المحل المخالف وشطب السجل التجاري والترخيص محل المخالفة، ومنع مزاولة النشاط 5 سنوات.
كما تضمن الحكم إبعاد الوافد الهندي عن البلاد وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، وكذلك نشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالفين.وفق “أخبار 24”.
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