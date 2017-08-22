رصد باحثون ومختصون ردود أفعال وسلوك الطيور والحيوانات أثناء حدوث الكسوف الكلي للشمس، وذلك تزامنا مع أول كسوف تشهده أمريكا منذ قرابة قرن في غرب ولاية أوريغون يوم أمس الإثنين.
وأشار الباحثون، وفقاً لموقع “دويتشه فيله”، إلى ملاحظة توقف الطيور عن الغناء، ودخول السناجب إلى أعشاشها، وظهور الطيور التي تنشط ليلاً كالخفافيش.
ورغم أن رصد هذه الظواهر لا يعدو كونه تصرفات فردية ولم يرقى بعد لمستوى المنهجية، إلا أن الباحث كلاوس رايتر من جامعة ميونخ للعلوم التطبيقية درس تصرف الحيوانات الأليفة أثناء الكسوف الكلي في ألمانيا عام 1999م، وقال إنه لاحظ وقتها معاناة الخيول من الضغط العصبي وتسارع ضربات القلب.
وأشار إلى حالة قلق انتابت طيور البط مما جعلها تبحث عن مأوى، في حين تماثلت طيور أخرى للنوم.
ورصد تقرير مصور عرضته قناة “إم بي سي” سلوك حيوان الزرافة أثناء الكسوف، حيث بدت على حالة غير طبيعية.وفق “أخبار 24”.
شاهد الكسوف الكلي للشمس وكيف تتصرف الحيوانات أثناءه؟#MBC1pic.twitter.com/cqS1bbUUmR
— MBC1 (@mbc1) ٢٢ أغسطس، ٢٠١٧
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