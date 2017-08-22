قال عضو مجلس الشورى الدكتور هاني خاشقجي إن المؤسسة العامة للتقاعد تعاني من عجز مالي بلغ 80 مليار ريال، وإنها رفعت لوزارة المالية لدعمها إلا أنها لم تحصل إلا على خمسة مليارات فقط.
وأضاف أن المؤسسة تعاني من عجز اكتواري كبير في فرع معاشات التقاعد للقطاع العسكري؛ ما جعلها تستخدم من أموال استثماراتها.
وفي السياق ذاته، حذر المحافظ السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان الحميد من نفاذ كامل احتياطات التقاعد العسكري بعد سبع سنوات، والمدني بعد 23 سنة، وعدم تمكن الأنظمة التقاعدية من الوفاء بالتزاماتها، متوقعاً أن يصل العجز الحقيقي في مؤسسة التقاعد عام 1459هـ إلى 191 مليار ريال.
واقترح الحميد، وفقا لـ “عكاظ”، استحداث صندوق باسم “الصندوق الاحتياطي للتقاعد”، وإيداع 50 مليار ريال من الميزانية العامة للدولة في حسابه بالإضافة إلى الفائض السنوي من الحساب الختامي للدولة إذا قلَّ عن 50 مليار ريال، على أن يكون ذا شخصية اعتبارية ومستقلاً مالياً مع إعفاء موارده من الضرائب والرسوم.
كما طالب بتعزيز موارد واحتياطات الصندوق المقترح، من خلال العوائد الناتجة عن استثمار موارده والهبات والوصايا المتبرَّع بها للصندوق واستثمار هذه الموارد لغرض الدعم المادي لصناديق التقاعد (المدني، والعسكري، والتأمينات) المهددة بنفاد الاحتياطي الكامل خلال 23 سنة.
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