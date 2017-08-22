احتفل الشيخ عبدالعزيز بن سليمان العثمان بزواج ابنه “مصعب” على كريمة فهد بن عبدالله العسكر وتشرف بالحضور عدد من الشيوخ والمعالي والاهل والاقارب والزملاء وذلك يوم الخميس تاريخ1438/11/4 بالدلم قاعه الديوان للاحتفالات .
احتفل الشيخ عبدالعزيز بن سليمان العثمان بزواج ابنه “مصعب” على كريمة فهد بن عبدالله العسكر وتشرف بالحضور عدد من الشيوخ والمعالي والاهل والاقارب والزملاء وذلك يوم الخميس تاريخ1438/11/4 بالدلم قاعه الديوان للاحتفالات .
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