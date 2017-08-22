إنتقلت إلى رحمة الله والدة الراقي الشرعي بالزميقة سابقا محمد بن نايف العويدان وسيصلى عليها اليوم الثلاثاء بعد صلاة العصر في جامع الشيخ عبد العزيز بن باز بالدلم والدفن في مقبرة زميقة والعزاء في منزل ابنها محمد للرجال والنساء بمنزلها بزميقة .
الخرج اليوم تقدم أحرى التعازي وصادق المواساة إلى ذويها وأن يتغمد الفقيدة بواسع رحمتها وسكنها فسيح جناتها ويلهمهم الصبر والسلوان وإنالله وإنا إليه راجعون.
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