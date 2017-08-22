جددت ادارة التعاون طلبها لنظيرتها في ادارة النصر وذلك بهدف إستعارة لاعب المحور عبدالرحمن الدوسري لمدة موسم وينتظر ان توافق ادارة النصر وذلك في ظل صعوبة تواجد اللاعب مع الفريق كلاعب أساسي او بديل في القترة القادمة لوجود اكثر من لاعب في مركزه .
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ادارة التعاون تجدد طلبها للاعب النصر عبدالرحمن الدوسري
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