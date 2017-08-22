تهكم المعلق التونسي عصام الشوالي على المستوى الفني الذي ظهر به المهاجم الأوروغوياني ماتياس بريتوس، خلال مواجهة العين الإماراتي ونادي الهلال السعودي، في ذهاب دور الـ 8 في دوري أبطال آسيا، مشدداً على أن الهلاليين فشلوا في التعاقد مع مهاجم صندوق متميز.
وأضاع اللاعب فرصتين محققتين للتهديف حيث ادعى الإصابة بعد الفرصة الثانية الأمر الذي قابله الشوالي بالتهكم قائلًا: “ما فيه شيء، يخبّي وجهه من الهلاليين”.
وهاجمت جماهير الهلال عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، المدير الفني لفريقها، الأرجنتيني رامون دياز، لإصراره على تواجد اللاعب الأوروغوياني ماتياس بريتوس في قائمة الفريق الآسيوية .وفق “أخبار 24”.
وطالبت الجماهير بضرورة التخلص من اللاعب واستبداله بمهاجم مميز بعد مستواه المتواضع.
عصام الشوالي يفصل على مهاجم الهلال ماتياس بريتوس بعد إضاعة لهدف محقق بطريقة غريبة .#الهلال pic.twitter.com/rzxagWo9AU
— أخبار الهلال (@hilalstuff) 21 août 2017
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