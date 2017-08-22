توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم “الثلاثاء” أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق نجران وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى تبوك وكذلك على منطقة جازان تشمل السواحل منها.
وأضافت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس أن السماء ستكون غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية ومنطقتي الرياض والقصيم تمتد إلى الأجزاء الشرقية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ومنطقة نجران.وفق “أخبار 24”.
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