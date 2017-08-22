رد الإعلامي الإماراتي عامر عبدالله المري بطريقته الخاصة عبر حسابه على تويتر على الاستياء الذي أظهره مراسل قناة beIN SPORTS خلال المباراة التي جمعت بين العين والهلال السعودي، اليوم الإثنين، بربع دوري أبطال آسيا لكرة القدم.
وعبر مراسل قناة beIN SPORTS عن عدم رضاه لمقاطعة لاعبي والجهاز الفني في ناديي العين والهلال للقناة القطرية، ورفضهم الإدلاء بأية تصريحات عقب نهاية المباراة، التي احتضنها إستاد هزاع بن زايد.
وقال عامر عبدالله: “مذيع beIN SPORTS ومراسلها يقولان أين المهنية في عدم السماح بإظهار شعار القناة، ورفض العين والهلال إجراء المقابلات، أولاً هم يعلمون بالمقاطعة”.
وقال مراسل القناة أنه لم يتم السماح لهم بإظهار شعار beIN SPORTS أمام عدسات التلفاز، أثناء تواجدهم على أرضية الملعب.
وأضاف عامر عبدالله في تغريدة أخرى: “مقاطعة القنوات القطرية حق مشروع لأنديتنا ومنتخباتنا، أين المهنية يا مذيع في توجيه السؤال لمحللين فنيين لا علاقة لهم بالأمور التنظيمية، ومحاولة الخروج بجواب من المحايدين”.
يذكر أن الإمارات والسعودية ومصر والبحرين أعلنت مقاطعتها لقطر، بسب دعمها المتواصل للإرهاب، وزعزعة الاستقرار الأمني في منطقة الخليج العربي.وفق “أخبار 24”.
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