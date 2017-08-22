كشفت مصادر عن تفاصيل التحقيقات التي جرت مع مغتصب الطفلة الباكستانية “سجا” في حي العقيق بالطائف مؤخراً، لافتةً إلى أن الجاني أدلى بكافة التفاصيل التي جرت بينه وبين الضحية.
وبّينت المصادر وفقاً لـ”عكاظ”، أن المتهم أوضح خلال التحقيقات أنه شاهد الطفلة حينما كانت متجهة للبقالة، واقترب منها ومنحها ريالاً بغرض كسب ودها وسماعها لكلامه، مُبيناً أنها استجابت لطلبه ومشت معه بعفوية باتجاه بيت مهجور في الحي وارتكب جريمته، مبرراً فعلته بتأثره بتناول المسكر.
بدوره أكد ممثل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالطائف عادل الثبيتي، أن الجمعية تواصلت مع الأطباء المعالجين لـ”سجا”، وأبلغوها أن حالتها تحسنت بشكل كبير، وقد تخرج من المستشفى وتعود إلى منزلها خلال أيام.
يشار إلى أن الطفلة “سجا” (7 سنوات)، كانت تعرضت للاغتصاب الوحشي، يوم الثلاثاء الماضي، ما أدى لحدوث نزيف حاد لها وأجرت عمليتين جراحیتين لإنهاء معاناتها، فيما أعلنت شرطة الطائف عن القبض على الجاني وهو مقيم أفريقي في العقد الثاني من العمر
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