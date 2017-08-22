دافع قائد فريق الهلال ياسر القحطاني عن زميله المهاجم الأورجواياني ماتياس بريتوس، بعد الانتقادات التي وجهت له عقب أدائه في مباراة فريقه أمام العين في البطولة الآسيوية أمس (الإثنين).
وقال القحطاني في تصريحات بعد المباراة وفقاً لـ “عين اليوم”، إن الوقت لا زال مبكراً للحكم على اللاعب وأن الفريق بحاجة للدعم وهذا ليس وقت الانتقادات، مضيفاً أن المباراة كانت صعبة على الفريقين لكن طرد لاعب من فريق العين ساهم في إيقاف الهجمات المرتدة للفريق الإماراتي.
وكانت جماهير الهلال قد صبت جام غضبها على اللاعب الأروجواياني بريتوس، بسبب أدائه غير المرضي في المباراة وتضييعه فرصة هدف محقق، ما أدى لتهكم الجماهير والمعلقين الرياضيين عليه.
يذكر أن مباراة العين والهلال في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين، وتقام مباراة الإياب في الـ11 من سبتمبر بالرياض.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج