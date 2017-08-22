توفي مسن في قرية بين الرزم جنوب شرق محافظة العارضة بمنطقة جازان، بعدما تعرض للدهس من مركبة مسرعة، قبيل دخوله المسجد لأداء صلاة العشاء.
وأوضح أهالي القرية وفقاً لـ “سبق”، أن الحادث وقع بطريق العبادل المار بمنتزه الأمير محمد بن ناصر، ونقل جثمان المسن إلى مستشفى العارضة العام حيث كان قد توفي بعد الحادث مباشرة، مطالبين باتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لتهور السائقين خاصة عند الجوامع والمدارس والأحياء السكنية.
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