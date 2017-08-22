قررت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إيقاف خدمة تغيير المهنة لجميع المهن، وذلك بعد قرار وزير العمل مؤخراً بمنع تعديل مهنة العامل إلى مهندس بتقديم بعض الأوراق الثبوتية، بغرض المساهمة في دعم برامج التوطين.
وأوضحت الوزارة، بحسب “المدينة”، أنها استثنت أنشطة المزارعين والصيادين والرعاة من توظيف السعوديين، وأتاحت لهذه الأنشطة فرصة توظيف 4 عمال دون سداد رسوم رخص العمل، وذلك في ظل ندرة الكوادر السعودية في هذه المجالات
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