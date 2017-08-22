أكد محام ومستشار قانوني أن عقوبة الحدث الذي ظھر في مقطع فیديو وھو يتطاول ويسيء للقرآن الكريم بتصرفات مسیئة وخادشة، تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال، أو بهاتين العقوبتين.
وبّين المستشار القانوني مصلح العضياني وفقاً لـ”سبق”، أن الجريمة التي أقدم عليها الحدث نصت عليها المادة 6 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، والتي تتعلق بأن ما من شأنه المساس بالقيم الدينية أو الآداب العامة أو إعداده أو إرساله عن طريق الشبكة المعلوماتية، يعد جريمة معلوماتية.
وكانت شرطة الرياض قد أعلنت أول أمس الأحد القبض على حدث يبلغ من العمر 15 عاماً ظھر في مقطع فیديو أثار جدلاً واسعاً، وھو يتطاول ويسيء للقرآن الكريم بتصرفات مسیئة وخادشة.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج