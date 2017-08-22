أكد مواطن في محافظة الطائف أنه تفاجأ بوجود عامل سوداني على كفالته منذ 20 عاماً، حينما أراد إصدار إقامة لعاملة منزلية من خلال منصة “أبشر”.
وأشار المواطن محمد العصيمي، وفقاً لـ “سبق”، إلى أنه اكتشف أن العامل السوداني يعمل بمهنة “راعي” على كفالته منذ 20 عاماً، دون علمه أو وجود سجل تجاري أو نشاط زراعي، وأنه صدرت وجددت له الإقامة من مدينة الرياض طوال تلك الفترة، ويعمل حالياً بمحافظة جدة.
وأوضح العصيمي أنه تقدم عن طريق خدمات “أبشر” لإكمال إجراء خادمة منزلية تعمل لديه، فذهل بوجود العامل السوداني هلى كفالته، لافتاً إلى أنه توجه إلى مديرية الجوازات فحولته إلى وزارة الزراعة للتأكد من وجود نشاط له، مشدداً على أنه لم يعط أحداً توكيلاً لاستخراج تأشيرة العامل نهائياً.
وبيّن أنه توجه لمكتب العمل في الطائف فطالبوه بتقديم بلاغ هروب على العامل، متسائلاً كيف يتقدم ببلاغ الهروب وهو أصلاً لم يتقدم لإصدار تأشيرة العمل.
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