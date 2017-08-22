أعلنت إدارة مرور منطقة جازان، مساء أمس (الإثنين)، القبض على قائد المركبة الجيب الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يقود بسرعة كبيرة برصيف أحد الشوارع الرئيسيّة بمحافظة الداير بني مالك شرق منطقة جازان.
وأوضحت أن قائد المركبة وهو شاب عرض حياته وحياة الآخرين للخطر، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه.
يشار إلى أن مقطع فيديو متداول أظهر قائد مركبة متهور يقود بسرعة متخطياً أرصفة طرقات محافظة الداير بني مالك الأمر الذي أثار استياء أهالي المحافظة.
وفق “أخبار 24”.
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