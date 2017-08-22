أعلنت شركة البيك للأنظمة الغذائية عن اعتماد افتتاح فرع يقع بين العاصمة الرياض ومحافظة الخرج، بعد أيام من إعلانها افتتاح فرع على طريق المزاحمية يبعد عن الرياض 20 كيلو.
وقالت الشركة إن الفرع اعتُمد موقعه في محطة ساسكو الواقعة على طريق الرياض باتجاه الخرج، تبعد عن العاصمة – وفق ما أوضحت خرائط جوجل – قرابة 35 كيلو، مؤكدة أنه تحت الإنشاء وسيتم الإعلان عن موعد الانتهاء منه قريبا.
يشار إلى أن الرئيس التنفيذي لشركة البيك للأنظمة الغذائية المحدودة، المهندس رامي أبو غزالة، كان قد صرح في وقت سابق بأنه سيتم افتتاح فروع لسلسلة مطاعم البيك في منطقة الرياض خلال أقل من 5 سنوات.وفق “أخبار 24”.
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