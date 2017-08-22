أشاد قائد المنطقة الاولى بمنى المقدم ركن أحمد بن عبدالله الميمان بدور الكشافة السعودية بالحج ، وما تقدمه من خدمات متنوعة ومتقدمة عاما بعد عام ، وعبّر عن سعادته باستعانة مؤسسة مكاتب جنوب شرق آسيا بالكشافة لهذا العام ، وذلك للدور الهام والبارز الذي تقدمه الكشافة ، جاء ذلك خلال اللقاء السنوي بالقيادات الأمنية ووزارة الحج الذي عقدته المؤسسة الأهلية لحجاج جنوب شرق آسيا أمس في مكة ، بحضور مستشار وزير الحج المهندس حاتم قاضي ومدير الشؤون الادارية لإدارة التفويج بوزارة الحج أ. محمد محراب ، وبحضور الشريك الرئيس جمعية الكشافة السعودية يمثلها قائد مجموعة جنوب شرق آسيا الأستاذ عبدالله بن محمد البصراوي وعدد من القادة الكشفيين .
بدأ اللقاء بتعريف من المؤسسة وتقديم فكرة عامة عن دور المؤسسة في الحج لهذا العام ، خلال عرض مرئي أوضح الرؤية والخطة التي تسير عليها المؤسسة لهذا العام ، وأبرزها مشاركة الكشافة السعودية في تفويج الحجاج ، والالية المتبعة في التفويج .
تحدث ممثل الجهات الأمنية المقدم الميمان مشيرا إلى أهمية الالتزام بقواعد التفويج وجدول التفويج في أوقات السماح والحظر بالأعداد المقررة ، خاصة في ظل الزيادة الواضحة في أعداد الحجاج بنسبة 23% عن العام السابق للمؤسسة . وأكد ان الاهتمام بالتفويج مهمة وطنية دينية ، وأي خلل – لا قدّر الله – سينعكس على الجميع .
كما أكد قائد خط الشعيبين المؤدي للجمرات الرائد : رائد جمعان النفيعي على أهمية التركيز على آلية التفويج وخاصة في بعض المناطق ، وأهمية دور المرشد في عملية التفويج .
كما عرض محمد محراب عرضا مرئيا أوضح فيها النقاط التي تخص وزارة الحج ، ودور الجهات المشاركة مع الوزارة في الحج ، والخدمات التي تقدمها كل عام .
عقب ذلك شارك القائد البصراوي في ايضاح الدور الذي تقدمه الكشافة السعودية بقياداتها وأفراده والذي يهدف لتقديم تفويج ناجح ، وارشاد مستمر ، وخدمات متنوعة لخدمة ضيوف الرحمن ، كما عبّر تفاؤله في تقديم موسم مميز في ظل تعاون الجميع والالتزام بالاليات والقواعد المحددة ، مقدما شكره للمؤسسة والحضور .
في ختام اللقاء فتح المجال لطرح الأسئلة من رؤساء المكاتب ونوابهم لاقت كل اهتمام وايضاح من ضيوف اللقاء ، كما التقطت الصور الجماعية .
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