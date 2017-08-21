تفقد محافظ الخرج المكلف مساعد بن عبدالله الماضي اليوم الاثنين الموافق ١٤٣٨/١١/٢٩هـ مدينة الحجاج بمدينة السيح بمحافظة الخرج التي تجهيزها لاستقبال أفواج الحجاج القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي في طريقهم إلى المشاعر المقدسة وكان في استقباله فضيلة مدير الشؤن الإسلامية بمحافظةالخرج الشيخ / عبدالله التركي ومدير مدينة الحجاج الاستاذ / تركي الهديب.
حيث تجول سعادة المحافظ في مرافق مدينة الحجاج الواقعة على طريق الملك عبدالعزيز في ساحة البرج .
واستمع إلى شرح من قبل مدير مدينة الحجاج حول الخدمات التي تقدمها الإدارات الحكومية المشاركة ( بلدية الخرج – وزارة الشئون الاسلامية – إدارة التعليم – مستشفى الملك خالد ) لضيوف الرحمن حيث جُهزت المدينة بمركز صحي متكامل يقدم الخدمات الصحية والوقائية والإسعافية, وتم تدعيمه بطاقم طبي قادر على مواجهة الحالات الطارئة وبعدد من الأجهزة الطبية والأدوية اللازمة وتقديم الخدمات لضيوف الرحمن.
وفي نهاية الجولة شكر محافظ الخرج جميع الجهات والمشاركين في تقديم الخدمات اللائقة للحجيج .
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج