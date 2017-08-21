نجح جمرك ميناء ضباء في إحباط محاولة لتهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون والترامادول تبلغ 383 ألف حبة، كانت مخبأة داخل إرسالية بصل قادمة إلى المملكة على متن إحدى العبّارات.
وأوضح مدير عام جمرك ميناء ضباء، علي العطوي، أن أحد القادمين إلى المملكة عبر الميناء حاول تهريب كمية كبير من حبوب الكبتاجون والترامادول إلى المملكة، وذلك بإخفائها داخل إرسالية بصل محملة على شاحنة وصلت الميناء على متن إحدى العبّارات.
وأضاف أن الجمرك اكتشف الحبوب المهربة أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية الخاصة بالإرسالية، حيث عُثر عليها مخبأة داخل 4 من أكياس البصل، مخفاة أسفل السرير الخاص بسائق الشاحنة.وفق “أخبار 24”.
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