أعلنت المحكمة العليا تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم (الاثنين) التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1438هـ في عدة مناطق.
وذكرت في بيان لها أنه لم تثبت رؤية الهلال مساء اليوم، وأن المحكمة ستعقد جلسة مساء غد لتصدر قرارا بما يثبت لديها.
وكانت لجان الترائي قد خرجت لتحري رؤية الهلال استجابة لدعوة المحكمة العليا لعموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة، إلى تحرّي رؤية هلال شهر ذي الحجة، مساء اليوم، 29 من شهر ذي القعدة لهذا العام 1438هـ، حسب تقويم أم القرى.وفق “أخبار 24”.
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